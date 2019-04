JUVE, BONUCCI: "ORA PENSIAMO ALLO SCUDETTO"

11/04/2019

Il pareggio con gol della Johan Cruijff Arena è un risultato positivo per la Juventus, ma lascia aperto ogni risultato in vista del ritorno della prossima settimana all'Allianz Stadium: "Bravi tutti, la semifinale si deciderà a Torino - conferma Chiellini su Instagram - Avanti così". Il capitano bianconero ha dovuto alzare bandiera bianca alla vigilia per un infortunio al polpaccio e resta in dubbio per la sfida di ritorno in programma martedì a Torino. "Da un quarto di Champions League - è il punto di vista di Rugani affidato ai social - non ci si può aspettare niente di meno, ma noi vogliamo molto di più": il difensore bianconero, chiamato in causa per sostituire Chiellini, ha disputato una partita solida non facendo rimpiangere il capitano bianconero. Assenti Chiellini ed Emre Can, Allegri ha potuto schierare a partita in corso Douglas Costa, confermatosi arma tattica utilissima con il palo colpito nel finale del match: "Torno a giocare a calcio con allegria dopo molto tempo" ha esultato su Instagram l'esterno brasiliano, ormai pienamente recuperato e pronto per lo sprint finale di stagione. "Il cammino è lungo e ci sarà da soffrire - conferma Bonucci in vista della sfida di ritorno -, la partita di stasera ne è l'esempio. Con energia e positività verso il ritorno per continuare il sogno". Tra Champions League e campionato, è dunque arrivato il periodo decisivo per la Juventus: "Ora recuperiamo e pensiamo a chiudere il campionato sabato" ha concluso Bonucci.