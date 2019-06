ITALIA UNDER 20, NICOLATO: "ORGOGLIOSO DELLA SQUADRA"

13/06/2019

"Sono molto soddisfatto di come è andato il torneo - ha dichiarato Paolo Nicolato, ct dell'Under 20 azzurra che domani affronterà l'Ecuador per la finale terzo/quarto posto dei Mondiali di categoria - e affronteremo una squadra molto ostica che ci ha messo in grande difficoltà. Soffriamo molte assenze ma domani metteremo in campo la migliore formazione possibile per chiudere degnamente la competizione". Scamacca, Frattesi e Bellanova non potranno essere della partita a causa di infortuni subiti nel corso dell'ultima gara ma Nicolato dimostra tranquillità: "Tutti gli elementi che compongono la rosa sono di alto livello e questa sarà l'occasione per dimostrarlo. Fino ad oggi abbiamo dato sempre il massimo, andando oltre i nostri stessi limiti. E' straordinario, dato il poco tempo a disposizione, come questo collettivo abbia fatto così presto a conoscersi e ad integrarsi: hanno dovuto imparare a stare insieme in una squadra che è stata rivoluzionata per il 50% dei suoi componenti e giocando è sempre di più aumentato l'affiatamento".