ITALIA UNDER 18 KO, ESORDIO PER DANIEL MALDINI

22/03/2019

A Katwijk la Nazionale Under 18 perde l'amichevole contro i pari età dell'Olanda per 2-0. Un risultato che punisce oltremodo gli azzurrini, in campo ad armi pari fino all'ultimo quarto d'ora di gioco, quando subiscono le due reti della sconfitta. Gli azzurrini avevano iniziato bene, tenendo testa al gioco offensivo portato dagli attaccanti orange, rapidi e tecnici nelle loro folate. Conclusa la prima frazione in parità, il tecnico azzurro Franceschini nella ripresa effettua molti cambi e la squadra tiene bene il campo fino al 77' quando da un'azione di calcio d'angolo Omar Rekik, di testa, insacca il vantaggio per l'Olanda. Nel tentativo di dare più energia all'attacco azzurro, Franceschini all'82' manda in campo Daniel Maldini, figlio di Paolo, che fa il suo esordio con la maglia della Nazionale. Ma un calcio di rigore realizzato da Dalhaus Vitesse, concesso al 2' di recupero per un fallo di mano commesso dalla difesa italiana, porta a due le reti della vittoria olandese.