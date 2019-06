ITALIA U21, CHIESA: "NON MOLLIAMO MAI"

16/06/2019

All'Esordio degli Europei Under 21, Federico Chiesa ha trascinato l'Italia con una doppietta. "E' stata una grande Italia - ha dichiarato a Rai Sport alla fine del match -. I primi 20 minuti abbiamo sofferto, la Spagna ha dimostrato di essere forte tecnicamente". "Ma noi abbiamo dimostrato di non mollare mai, ora pensiamo alla prossima gara che è ancor più importante - ha aggiunto -. Insieme ci troviamo benissimo, abbiamo fatto un percorso insieme". "Qualcuno di noi ha avuto anche avuto l'opportunità di andare in nazionale maggiore - ha concluso -. Per noi è un onore giocare con i più grandi, ma quando veniamo qui dobbiamo dare tutto. Dedico i gol a famiglia, ragazza e tutte le persone che sono sempre con me".