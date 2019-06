ITALIA, MANCINI SU TWITTER: "BRAVI TUTTI"

12/06/2019

"Bravi tutti. Non era facile rimontare il risultato. Abbiamo meritato la vittoria, conquistata con il sacrificio e con il cuore!". E' il tweet con cui Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha commentato la vittoria in rimonta degli azzurri sulla Bosnia nell'incontro valido per le qualificazioni ad Euro 2020.