ITALIA, MANCINI: "BALOTELLI? NON SI PUO' PIACERE A TUTTI..."

26/03/2019

"Abbiamo iniziato bene subito, il risultato era scontato ma era importante fare dei gol". Così il ct azzurroRoberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia contro il Liechtenstein. "Era importante la concentrazione per cercare di giocare, fare azioni come se fosse una partita vera", ha aggiunto. Sui tanti debuttanti sotto la sua gestione, Mancini: "Io mi auguro siano tanti che rimangano in nazionale". Sulle prossime due partite: "Bosnia e Grecia saranno due partite fondamentali per il gruppo". Infine sullo sfogo di Balotelli: "Non ho letto, penso che non sia un problema. Non so a cosa si riferisca, ma non deve rimanerci male perché purtroppo non può piacere a tutti".