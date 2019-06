ITALIA, CHIELLINI: "CONTRO LA GRECIA ANTENNE DRITTE"

07/06/2019

"Per ora sta andando tutto bene, ma non è facile continuare. Avremo due partite molto difficili in cui dovremo fare dei passi in avanti". Cosi' Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, nel corso della conferenza stampa in vista della partita di qualificazione a Euro 2020 contro la Grecia. "Siamo consapevoli che per situazione ambientale e tecnica sarà una partita difficile, ma è molto importante per la qualificazione e per vincere dovremo fare una grande prestazione. Sarà un ambiente caldo, qui abbamo sempre fatto fatica, mi auguro domani avremo tutti le antenne dritte perché la partita sarà di un livello molto alto".