INTER, NAINGGOLAN TRA I CONVOCATI PER L'ASIA

16/07/2019

Concluso il ritiro di Lugano, prosegue la preparazione dell'Inter in vista della prossima stagione: nel pomeriggio i nerazzurri partiranno da Milano con destinazione Singapore, prima tappa della tournée che vedrà la squadra di Antonio Conte protagonista dell'edizione 2019 della International Champions Cup e della International Super Cup. Nell'elenco dei convocati figura Radja Nainggolan, non Mauro Icardi che come già annunciato resterà a Milano. Nei prossimi giorni Godin, Vecino e Puscas si aggregheranno al gruppo in ritiro. Questo l'elenco completo. Portieri: Berni, Handanovic, Padelli; Difensori: Bastoni, D'Ambrosio, Dalbert, De Vrij, Ranocchia, Skriniar, Ntube, Pirola; Centrocampisti: Agoume', Barella, Borja Valero, Brozovic, Candreva, Gagliardini, Joao Mario, Lazaro, Nainggolan, Perisic, Sensi; Attaccanti: Longo, Politano, Colidio, Esposito, Vergani.