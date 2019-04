INTER, MAROTTA: "CHAMPIONS OBIETTIVO ECONOMICO-SPORTIVO"

20/04/2019

Agguantare un posto in Champions League sarebbe "un traguardo importante", sia per la condizione "economico-finanziaria" del club che "per il piano sportivo". Lo sottolinea, a pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro la Roma, l'ad dell'Inter, Beppe Marotta: "Vogliamo continuare con questo ruolino di marcia: sono molto fiducioso. Vogliamo e dobbiamo raggiungere un posto in Champions League. E' un traguardo importante non solo in ottica economico-finanziaria ma anche e soprattutto sul piano sportivo".