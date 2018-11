INTER, ICARDI: "NON SIAMO L'ANTI-JUVE"

29/10/2018

Nonostante la grande vittoria sulla Lazio, Mauro Icardi chiede che l'Inter tenga i piedi per terra. "Io e l'Inter viviamo lo stesso bel momento, un momento in cui le cose ci riescono bene. Al di là del match di Barcellona abbiamo fatto bene e si vede in campo. Anti-Juve? Noi non siamo l'anti-Juve, ci mancano alcuni gradini per arrivare dove sono loro. Ma siamo contenti di ciò che stiamo facendo. Sappiamo di dover continuare su questa strada", ha detto a Sky.