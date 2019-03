INTER, FRATTURA SCOMPOSTA PER MIRANDA

10/03/2019

Esami radiografici e TC presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per il difensore dell'Inter Joao Miranda, uscito nell'intervallo della partita contro la Spal in seguito ad un contatto con Petagna. Per il centrale brasiliano frattura scomposta delle ossa nasali con sublussazione del setto. Miranda sarà sottoposto a riduzione chirurgica entro le prossime 48 ore.