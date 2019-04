INTER-ATALANTA, VENDUTI 55 MILA BIGLIETTI

04/04/2019

Ancora una volta i tifosi dell'Inter rispondono presente: sono oltre 55 mila i biglietti venduti per la partita di domenica alle 18 contro l'Atalanta a San Siro. Sugli spalti ci saranno quindi piu' spettatori di Inter-Lazio, in cui se ne contavano 56.348. Numeri importanti per una tifoseria sempre molto passionale. E la sfida contro l'Atalanta potrebbe sancire il ritorno in campo a San Siro di Mauro Icardi, gia' in gol ieri a Genova e titolare. Una rete che gli ha permesso di raggiungere Vieri, all'ottava posizione con 123 reti, nella classifica capocannoniere con la maglia nerazzurra.