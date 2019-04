INTER-ATALANTA, A SAN SIRO I RAGAZZI DELL'ATTENTATO AL BUS

04/04/2019

Un momento di svago, divertimento e soprattutto normalità: l'Inter ospiterà domenica a San Siro, per la partita delle 18 contro l'Atalanta, i ragazzi della scuola media Vailati di Crema che sono stati coinvolti il 20 marzo scorso nell'attentato sul bus della scuola dirottato verso Linate. L'iniziativa è ideata in collaborazione con il ministro dell'istruzione Marco Bussetti. I ragazzi saranno quindi sugli spalti del Meazza insieme ai loro professori per una giornata di festa.