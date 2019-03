ICC: ROMA CON ARSENAL, BENFICA E CHIVAS

27/03/2019

Chivas Guadalajara, Arsenal e Benfica. Sono queste le avversarie che incontrerà la Roma nell'International Champions Cup, la competizione estiva che i giallorossi disputeranno negli Stati Uniti. Il primo impegno, contro i messicani, è in programma al SeatGeek Stadium di Chicago martedì 16 luglio, il secondo, contro i Gunners, si giocherà al Bank of America Stadium di Charlotte, sabato 20 luglio. L'ultima sfida, contro i portoghesi, si terrà alla RedBull Arena in New Jersey, mercoledì 24 luglio.