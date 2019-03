ICC 2019, CI SARÀ ANCHE L'INTER

21/03/2019

"È sempre più stretto il legame tra l'Inter e il continente asiatico che, a quarant'anni dalla prima visita in Oriente, ospiterà nuovamente i nerazzurri per la tournée estiva 2019" scrive l'Inter sul suo sito ufficializzando la presenza alla International Champions Cup 2019. Gli organizzatori confermano: "L’International Champions Cup è lieta di dare il bentornato all’Inter per ulteriori gol e grandi partite contro alcune delle migliori squadre del mondo". I nerazzurri dovrebbero giocare la maggior parte di partite in Asia.