HEYSEL, TRIBUTO DEL LIVERPOOL AD ANFIELD

29/05/2019

A 34 anni di distanza, anche i Reds ricordano la strage dell'Heysel. "Il Liverpool - si legge in una nota sul sito ufficiale del club inglese - ricorda i 39 tifosi di calcio che hanno perso la vita all'Heysel Stadium, in Belgio, in questo giorno, 34 anni fa. Il disastro si è verificato prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus il 29 maggio 1985, quando i fatti nel Blocco Z dello stadio hanno tragicamente portato alla morte di 39 persone - per lo più sostenitori della Juventus - e altre centinaia di feriti". "Come segno di rispetto per coloro che sono morti - prosegue la nota - un tributo floreale è stato collocato accanto alla targa commemorativa dell'Heysel sulla tribuna 'Sir Kenny Dalglish', ad Anfield, questa mattina, a nome del club da parte della direttrice della comunicazione, Susan Black".