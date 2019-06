GRAVINA: "MOVIMENTO FEMMINILE SIA REALTA' CONSOLIDATA"

01/06/2019

"Con l'auspicio che questa visita sia benaugurante per il Mondiale, le promettiamo che vogliamo vincere e vinceremo la sfida più grande, quella di fare del calcio femminile una realtà consolidata". Queste le parole rivolte dal presidente della Figc Gabriele Gravina al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione del saluto alla nazionale italiana femminile di calcio alla vigilia della partenza per il Mondiale che si disputerà in Francia.