GIOVINCO, TRE GOL IN TRE CHAMPIONS DIVERSE

24/04/2019

Sebastian Giovinco da record. La Formica Atomica ha segnato nel match di Champions League asiatica tra Al-Hilal e Esteghlal, centrando un primato da nessuno raggiunto nel calcio italiano. L'attaccante è andato in gol in tre massime competizioni internazionali di tre paesi diversi: due reti le ha segnate con la maglia della Juventus in Champions europea, quattro nella CONCACAF Champions League con il Toronto e una appunto nell’Asian Champions League.