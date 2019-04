GIORGETTI: "CHI FA CASINO VIA DAGLI STADI"

26/04/2019

"Ci sono sofisticati sistemi per identificare chi si rende responsabile di questi episodi. Cominciamo ad allontanare dagli stadi quelli che vanno solo per fare casino. Bisognerebbe copiare dall'Inghilterra". Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che ha la delega allo Sport, interviene cosi' sul tema dei buu razzisti nel calcio. "Se decidiamo che è il prefetto che interrompe le partite - aggiunge a margine di un incontro a Novara - lo sport ha perso. E' un delicato equilibrio: ci vorrebbero pene esemplari". Quello dei buu razzisti, per Giorgetti, "è un tema che abbiamo già affrontato in passato, al confine tra l'ordine pubblico e l'interesse delle società a che la manifestazione sportiva avvenga. Le regole ci sono - aggiunge - incominciamo ad applicarle perché il mondo del calcio, e dello sport in generale, è un po' malato sotto questo profilo".