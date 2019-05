GENOA: TIFOSI PRESIDIERANNO INGRESSI GRADINATA NORD

04/05/2019

Come annunciato durante l'assemblea pubblica di giovedì sera, i supporters del Genoa hanno confermato in un comunicato congiunto a firma "Ultrà Genoa 1893 e A.C.G (associazione Genoa Club)" che "proseguiranno coerentemente la contestazione irrevocabile nei confronti di Enrico Preziosi. Ci ritroveremo di fronte alle due entrate della Gradinata Nord a partire dalle ore 16.00 e non entreremo al Ferraris, chiediamo a tutti di presidiare gli ingressi".