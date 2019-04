GENOA, PRANDELLI: "DIMOSTRATO CHE SIAMO VIVI"

28/04/2019

"Punto importante che ci dà la consapevolezza che siamo vivi e con voglia di recuperare. Abbiamo perso un po' di fiducia, poi lotteremo fino alla fine. Sono molto contento". Così Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, commenta il pareggio contro la Spal. Sull'assenza dei tifosi al seguito: "Quando hai un pubblico che ti incita diventa un'arma in più soprattutto in casa, mi auguro l'ambiente si ricompatti ma sono argomenti difficili da affrontare ora". Sulle difficoltà a trovare il gol: "È un periodo che creiamo tanto ma non riusciamo a segnare, dobbiamo lavorare e cercare di andare in area con più uomini. La squadra sa che deve soffrire fino alla fine, ma è convinta delle sue possibilità".