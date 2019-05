GENOA, PRANDELLI: "CON LA ROMA GARA GAJARDA"

04/05/2019

Cesare Prandelli ha presentato in conferenza stampa la gara contro la Roma. "In questo momento del campionato le motivazioni sono importanti. Sarà una partita molto 'gajarda', molto intensa e speriamo che non vinca il migliore - ha spiegato l'allenatore del Genoa -. Nel senso che i giallorossi sono più forti di noi ma se noi siamo compatti e facciamo la prestazione, li possiamo mettere in difficoltà".