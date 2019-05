GENOA, PRANDELLI: "CON L'ATALANTA LA GARA DELLA STAGIONE"

10/05/2019

Cesare Prandelli cerca punti salvezza per il suo Genoa nella difficilissima trasferta di Bergamo. "L'Atalanta non penserà alla Coppa Italia, ma solo alla partita di domani. Non avranno cali di concentrazione perché hanno chiaro in testa il loro obiettivo. Domani per noi è la partita della stagione - ha spiegato il tecnico del Grifone - "Vogliamo stare in partita sempre, provare a trovare punti deboli in una squadra che è davvero in forma. Dobbiamo pensare a mantenerci compatti e a raddoppiare molto, specialmente su Ilicic che è un campione".