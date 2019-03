GENOA-JUVE, TUTTO ESAURITO A "MARASSI"

16/03/2019

La gara più attesa senza il giocatore più atteso. Non ci sarà Cristiano Ronaldo domani al Ferraris per la sfida tra Genoa e Juventus, ma ci sarà il tutto esaurito, con trentamila tifosi che porteranno comunque il record di spettatori stagionale per le sfide casalinghe del Genoa. Ad oggi infatti sono rimasti a disposizione appena 350 biglietti. Moltissimi i tifosi bianconeri della Liguria, ma non solo, che hanno acquistato il biglietto per vedere la Juventus, ma soprattutto per vedere all'opera il campione portoghese reduce dal trionfo con l'Atletico.