FROSINONE, BARONI: "UN ULTIMO REGALO AI TIFOSI"

24/05/2019

Affrontare il Chievo "con lo spirito di chi ha fatto delle buone partite in casa raccogliendo pochi punti davanti ad un pubblico che ci ha sempre sostenuto. C'è la consapevolezza di volerlo salutare con un piccolo regalo. Sarebbe importante. Dobbiamo affrontare questa partita, che agli occhi dei media è meno importante, e renderla interessante". Lo ha detto il tecnico del Frosinone Marco Baroni presentando la sfida, l'ultima in campionato, contro il Chievo. "Penso che sarà la partita di Dionisi, dall'inizio. Per quanto riguarda i tre attaccanti voglio ancora valutare bene. Eventualmente partiremo con il 3-5-2, debbo verificare le condizioni di Paganini: ha preso un brutto pestone ad un piede e non so se sara' convocabile - ha proseguito - Per il resto la formazione dovrebbe essere più o meno quella detta da voi anche se c'è l'opzione di Valzania perché non ho Gori e Chibsah e nel caso dovesse mancare anche Paganini debbo valutare attentamente le soluzioni".