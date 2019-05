FROSINONE, BARONI: "RETROCESSIONE DECISA IN CASA"

05/05/2019

"Oggi è arrivata la matematica che ci retrocede, ma aldilà di questo ora è importante chiudere il campionato con questo piglio andando in campo per vincere". Così Marco Baroni, allenatore del Frosinone, commenta la sconfitta contro il Sassuolo e la retrocessione in Serie B. "Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo pagato il ritorno del Sassuolo. Peccato perché con un po' più di convinzione e personalità potevamo gestirla meglio", aggiunge. "Ora dobbiamo solo pensare a fare bene per la società, i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. C'è tanto da recriminare, perché abbiamo fatto buone partite ma non siamo mai riusciti a fare risultati importanti in casa. Si siamo andati vicini, ma forse in questo momento a noi è mancato questo", spiega ancora Baroni. "Futuro? C'è tempo, ora penso al presente e ad affrontare al meglio le ultime tre partite", conclude il tecnico.