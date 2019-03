FRANCIA, DESCHAMPS: "AVANTI FINO AI PROSSIMI MONDIALI"

19/03/2019

"Mi piacerebbe continuare fino alla prossima Coppa del Mondo (2022 in Qatar, ndr), ma prima pensiamo agli Europei". Così il ct della Francia campione del Mondo, Didier Deschamps, in un'intervista con l'AFP in vista dell'inizio delle qualificazioni a Euro 2020. "Ho un ottimo rapporto con il mio presidente (Noël Le Graët, Ed). Ho un contratto fino agli Europei (2020, ndr) e questa è l'unica certezza oggi", aggiunge il tecnico francese. "Potrei continuare fino alla prossima Coppa del Mondo, ovviamente, mi piacerebbe (sorride) ma vedremo. Ci conosciamo abbastanza bene, abbiamo rispetto e affinità", dichiara ancora Deschamps. "È comunque tutto legato ai risultati, per cui prima di pensare al 2022 ci sono le qualificazioni a Euro 2020", conclude il ct della Francia.