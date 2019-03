FIRMATO MEMORANDUM FIGC-CINA

24/03/2019

"E' la prima volta che un ministro dal peso politico così rilevante nel suo Paese è voluto entrare in stretto contatto con il nostro mondo e già questo è un evento storico". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta così il memorandum di collaborazione firmato oggi a via Allegri con il numero uno del ministero della Comunicazione della Cina, Shen Haixiong. In virtù dell'accordo, sono previsti tra il calcio italiano e la Cina "scambi culturali, rapporti di massima collaborazione nella medicina sportiva, nella formazione degli arbitri con il riferimento al Var, interscambio di giocatori e allenatori", rivela Gravina.