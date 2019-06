FIORENTINA: RITIRO A MOENA, POI LA ICC

12/06/2019

La Fiorentina ha confermato il ritiro estivo a Moena dal 6 al 21 luglio 2019. Riguardo la partecipazione all'International Champions Cup, il torneo estivo per club più importante del panorama calcistico mondiale, a partire dal 14 luglio la squadra viola verrà divisa in due gruppi: una parte continuerà a lavorare in Val di Fassa, mentre l'altra volerà in America dove affronterà il Chivas di Guadalajara il 16 luglio a Bridgeview, l'Arsenal il 20 a Charlotte e il Benfica il 24 luglio ad Harrison.