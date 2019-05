FIORENTINA, MONTELLA: "NON SIAMO CONTENTI, MA..."

26/05/2019

"Una partita carica di tensione, un campionato stranissimo. In queste ultime gare abbiamo creato tantissimo e c'era comunque il rischio di finire nel modo peggiore. Finalmente è finita questa stagione, non siamo contenti ma almeno abbiamo onorato la Serie A e la città di Firenze. La città non se lo meritava". Così Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, commenta a Sky la sofferta salvezza con la Fiorentina. Sul futuro, il tecnico viola aggiunge: "Non so che Fiorentina ci sarà, da parte mia c'è grande entusiasmo per riportare Firenze dove merita. La proprietà non ci ha detto nulla, ci ha lasciato concentrare solo sulla partita di stasera".