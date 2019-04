EVERTON, PICKFORD COINVOLTO IN UNA RISSA

02/04/2019

Il portiere dell'Inghilterra Jordan Pickford e' sotto inchiesta da parte del suo club, l'Everton, per un presunto coinvolgimento in una rissa a Sunderland, sua citta' natale, domenica. Il venticinquenne portiere inglese pare abbia reagito a una serie di commenti sprezzanti alla sua fidanzata Megan, che di recente ha avuto il loro primo figlio Arlo, durante una festa in un bar. C'e' anche un video diffuso sui social media in cui si sentono gli avventori del bar gridare il nome "Jordan" mentre scoppia una rissa prima che un uomo, che pare essere Pickford, venga trascinato via. "Il club e' stato informato di un presunto incidente che ha coinvolto uno dei nostri giocatori e stiamo esaminando la questione", ha fatto sapere il club della Premier League.