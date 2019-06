EURO 2020: ARRIVA COMMISSARIO PER ACCELERARE GLI APPALTI

10/06/2019

Arriva un commissario per accelerare gli appalti in vista degli Europei di calcio del 2020, che si svolgeranno in diverse citta' europee, compresa Roma. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Crescita. Il commissario potrà essere nominato da Roma Capitale e non avrà compensi, gettoni di presenza o indennità.