EMPOLI, IACHINI: "PUNTI PER IL MORALE"

11/11/2018

"C'era un po' troppa tensione, era uno scontro diretto e dovevamo essere più tranquilli. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi abbiamo corretto qualcosa e nel secondo abbiamo fatto meglio trovando anche il 2-0. Poi non abbiamo chiuso la partita e l'Udinese, che ha una squadra di qualità, ci ha creato qualche problema". Così Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, commenta la vittoria contro l'Udinese. "Questo ci servirà per il futuro, ma era importante dopo cinque giorni di lavoro aver preso questi tre punti, soprattutto per il morale. Abbiamo ancora margini di crescita e su questi andremo a labvorare", conclude Iachini.