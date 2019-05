EMPOLI, CORSI: "50% DI CHANCE PER LA SALVEZZA"

20/05/2019

"Le nostre chance salvezza? Dico un 50%. Ieri prima della partita contro il Torino avevamo un 20-30%, dopo la vittoria le cose si sono equiparate. E' veramente un finale thrilling, bellissimo". Così Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha commentato a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento la sfida di domenica in casa dell'Inter, dove i toscani si presentano per cercare i punti della matematica salvezza. "Sarà una settimana di fibrillazione, di lavoro, però anche di entusiasmo, la prepareremo con questa mentalità - ha aggiunto -. E' un'occasione che ci siamo creati strada facendo anche quando sembrava impossibile". "Ci siamo, accompagnati anche da una bella condizione fisica e psicologica, abbiamo recuperato dei calciatori dopo aver giocato delle partite decisive falcidiati dagli infortuni - ha proseguito -. Scendiamo in campo con la mentalità di giocarcela con chiunque".