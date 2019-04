EMPOLI, ANDREAZZOLI: "VITTORIA FIGLIA DELLA PROVA CON LA JUVE"

03/04/2019

"La vittoria contro il Napoli è figlia della prestazione contro la Juve". Il tecnico dell'Empoli Andreazzoli commenta così il successo sulla squadra di Ancelotti. "La vittoria ci inorgoglisce e ci soddisfa. Dovevamo aumentare l'autostima, l'abbiamo messa in campo oggi giocando alla pari contro una squadra che gioca un gran calcio. Speriamo che questa prestazione ci serva per continuare a crescere. Il gol di Zielinski? Non posso dire quello che ho pensato... Nella ripresa abbiamo ricominciato a pressare alto. Sono arrivate conferme dal punto di vista della mentalità. La salvezza? Abbiamo risorse importanti. Se saremo capaci di migliorare anche i dettagli potremo esprimerci al massimo".