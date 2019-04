EMPOLI, ANDREAZZOLI: "CREDERCI FINO IN FONDO"

27/04/2019

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, era molto amareggiato dopo la sconfitta contro il Bologna, ma non ha nessuna intenzione di arrendersi: "È naturale che sia una delle ultime possibilità, le opportunità sono sempre meno. Ma non è finito il discorso, ci sono ancora 12 punti in palio, noi vogliamo giocarcela fino in fondo. Ma ci dispiace per il risultato di oggi".