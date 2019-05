EMPOLI, ANDREAZZOLI: "C'E' FIDUCIA. A MARASSI SARA' GARA VERA"

11/05/2019

"Siamo in una condizione di classifica particolare, ma sento una fiducia nella squadra e nell'ambiente che è anomala. Dimostra che i ragazzi hanno un grande valore morale, giocano per se stessi ma anche per chi li sostiene. Lavorano in maniera determinata e questo si percepisce". Così il tecnico dei toscani Andreazzoli alla vigilia della trasferta di Marassi contro la Sampdoria, importantissima in chiave salvezza. "Pensare che siano scarichi o che si mettano da una parte e ci facciano passare è fantascienza. Non riesco a immaginare un Giampaolo così, o un Quagliarella che magari non segna per farci un favore. E' impossibile, la Samp esprime un gioco interessante e affronta sempre le partite in maniera seria. A volte vince e a volte perde, ma questo è un altro discorso".