DIRITTO DI RIACQUISTO, LA SERIE A NON MOLLA

02/04/2019

La Serie A non vuole rinunciare al diritto di riacquisto. Lo riporta Tuttosport. Rappresentati da Micciché, Marotta e Lotito, i club chiederanno al presidente della FIGC di non cancellare la norma. Il numero uno federale vorrebbe eliminare invece la regola per dare una stretta ai sistemi utilizzati per "truccare" i bilanci. Allo studio c'è una controproposta per mantenere l'utilità sportiva della formula senza la possibilità di utilizzarla per sanare i conti.