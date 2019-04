DE ROSSI, CONSULTO A BARCELLONA

16/04/2019

Lesione al bicipite femorale della coscia destra per Daniele De Rossi ma il centrocampista della Roma cercherà di accorciare i tempi di recupero, stabiliti in 2-3 settimane. Il capitano volerà a Barcellona per un consulto alla clinica Corachan, la stessa dove sono già stati Pastore, Perotti, Dzeko ed El Shaarawy. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.