CT SPAGNA U21: "ITALIA SQUADRA MERAVIGLIOSA"

16/06/2019

Dopo la sconfitta per 3-1 il ct della Spagna Under 21 Luis de la Fuente esalta l'Italia. "E' difficile da spiegare un risultato come questo, visto che nella prima mezz'ora abbiamo dominato - ha spiegato -. Dopo l'Italia ha girato la partita, è cresciuta e si è dimostrata una squadra meravigliosa". "Nella ripresa è stata dura dopo il loro vantaggio, abbiamo sofferto il caldo e alcune decisioni dell'arbitro, ma dobbiamo guardare avanti", ha aggiunto. "La mia fiducia nel gruppo non cambia, la mia è una squadra molto forte, guardiamo avanti con positività - ha proseguito -. Dobbiamo reagire, vedremo cosa accadrà nelle prossime sfide, credo che questa sia comunque una lezione da cui imparare". "Ruiz? Si è fatto male nel primo tempo e lo abbiamo tenuto in campo, ma poi abbiamo scelto di cambiare", ha concluso il ct iberico.