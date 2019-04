COPPA ITALIA, PREVENDITA A GONFIE VELE

30/04/2019

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per assistere ad Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia 2018-2019 in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 15 maggio con inizio alle 20.45. Il club nerazzurro riferisce che alle 18 di martedì 30 aprile sono stati venduti 6.805 biglietti per il settore destinati ai tifosi dell'Atalanta. Per quanto riguarda la Lazio, invece, il responsabile del marketing Marco Canigiani ha annunciato ai microfoni di Lazio Style Radio che sono stati venduti "circa diecimila biglietti" e che "c'è ancora disponibilità nel settore della Curva Nord, più di mille posti liberi".