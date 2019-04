COPPA ITALIA: ATALANTA-LAZIO, BIGLIETTI IN VENDITA DAL 29/4

26/04/2019

La Lega Serie A ha reso noto che, in seguito al sorteggio previsto dal regolamento, sarà l'Atalanta la squadra che giocherà 'in casa' la finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Ai sostenitori dell'Atalanta sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud (ingressi 18/21), Distinti Sud (ingressi 22/24 e 15/17) e Tribuna Monte Mario. Ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord (ingressi 46/49), Distinti Nord (ingressi 50/52 e 43/45) e Tribuna Tevere. I biglietti saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 aprile 2019 con prelazione per gli abbonati delle due squadre, per i possessori di 'Bea Card' e 'Priority Pass'.