COPPA DISCIPLINA: VINCE L'EMPOLI, INTER ULTIMA

28/06/2019

L'Empoli ha vinto la Coppa Disciplina come Società di Serie A che ha ricevuto meno sanzioni e provvedimenti disciplinari per i propri tesserati. Lo riferisce la Lega Serie A in una nota. Il club toscano, retrocesso in B al termine della stagione, ha preceduto in questa particolare classifica il Parma e la Sampdoria. Ultima posizione per l'Inter. ChievoVerona, Sassuolo e Torino sono stati premiati, invece, come i Club con la tifoseria più corretta. Nella graduatoria stilata in base ai provvedimenti disciplinari adottati per il comportamento dei tifosi, all'ultimo posto figura il Napoli preceduto da Inter, Roma, Milan e Juventus.