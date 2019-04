COPPA DI GERMANIA, BAYERN IN FINALE

24/04/2019

Il Bayern Monaco supera 3-2 in trasferta il Werder Brema e raggiunge il Lipsia nella finale della Coppa di Germania. Lewandowski sblocca il risultato al 36' del primo tempo, Muller raddoppia al 18' della ripresa. Il Werder però non si arrende e nel giro di due minuti pareggia i conti con i sigilli di Osako al 29' e Rashica al 30'. Tocca ancora a Lewandowski, questa volta su rigore, segnare il gol al 35' che manda in finale i bavaresi.