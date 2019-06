COPPA D'ASIA, IN CINA L'EDIZIONE 2023

04/06/2019

La Cina ospiterà la Coppa Asia 2023. Lo ha confermato l'Afc, la Confederazione calcistica dell'Asia. Sarà la seconda volta che la Cina ospiterà il torneo quadriennale dopo l'edizione del 2004, quando arrivò seconda dietro il Giappone. "È un grande onore. Siamo pronti e fiduciosi di organizzare un torneo di successo", ha detto il cinese Du Zhaocai, membro del Consiglio Fifa, al Congresso di Parigi dell'Afc. Il mese scorso la Corea del Sud ha ritirato la sua candidatura, lasciando via libera alla Cina, unica in corsa. Anche la Thailandia e l'Indonesia in precedenza avevano espresso interesse a ospitare l'evento del 2023, ma si erano ritirate.