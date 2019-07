COPA AMERICA, MESSI DISERTA LA PREMIAZIONE E ATTACCA: "C'E' CORRUZIONE"

07/07/2019

Dopo la vittoria dell'Argentina sul Cile, Messi si è rifiutato di prendere parte alla cerimonia di premiazione non ritirando la medaglia per il terzo posto. "Tutti hanno visto quello che è successo", ha esordito la Pulce riferendosi al battibecco con Medel costatogli il secondo rosso in carriera. "Bastava un giallo ed era tutto a posto. La verità è che ho pagato le dichiarazioni di qualche giorno fa. Quel cartellino mi è stato dato per ciò che ho detto, è evidente. Il motivo della mia assenza? E` semplice, non dobbiamo essere parte di questa corruzione". E ancora: "Brasile campione? Credo non ci siano dubbi. Mi sembra che purtroppo sia stato tutto deciso a tavolino. Spero che gli arbitri e la Var non influiscano e che il Peru' se la possa giocare perche' ha dimostrato di essere competitivo. Ma onestamente la vedo difficile".