COPA AMERICA, BRASILE IN SEMIFINALE: PARAGUAY KO AI RIGORI

28/06/2019

Il Brasile è in semifinale nella Copa America 2019. La Seleçao domina la gara ma necessita dei rigori per battere un Paraguay costretto a giocare per mezz'ora in 10 a causa del rosso a Balbuena. Al 90' è 0-0, si va subito dagli 11 metri: i verdeoro, eliminati così dalla Albirroja nel 2011 e nel 2015, sono più precisi. Finisce 4-3: Alisson ne para uno, l'errore decisivo è di Derlis Gonzalez. In semifinale potrebbe esserci l'Argentina, se battesse il Venezuela.