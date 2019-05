CITY, KOMPANY: "MI DICEVANO DI NON TIRARE..."

07/05/2019

"No Vinny, nooo". Questo è quello che ha urlato Aguero, e anche gran parte dell'Etihad Stadium, poco istanti prima che Kompany realizzasse il gol pazzesco contro il Leicester City. Una rete bellissima che può valere la Premier per il Manchester City: non proprio la specialità della casa per il difensore belga. Un destro da fuori area dritto dritto all'incrocio con Schmeichel costretto a raccogliere la palla in fondo alla rete: ecco, da fuori area. Fa impressione che il capitano dei Citizens non tirasse da oltre 16 metri verso la porta avversaria dal 2013. Sei anni dopo il momento più bello e intenso della carriera, senza dubbio. L'ultima partita in casa con la maglia azzurra del City, di cui è una bandiera, è stata magica e ora bisognerà completare l'opera domenica in casa del Brighton per portarsi a casa il titolo ai danni del Liverpool che insegue a -1.