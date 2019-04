CITY, GUARDIOLA: "OTTIMISTI SU MENDY"

03/04/2019

Benjamin Mendy, fuori dal 23 gennaio per una condizione fisica non ottimale, sabato scorso è stato visto in club di Manchester alle 3.30 di mattina, nove ora prima che il City scendesse in campo contro il Fulham. Le polemiche, però, sfiorano solo parzialmente Guardiola: "Non sono suo padre, certo preferirei tornasse a casa prima ma non sono frustrato. Rimaniamo ottimisti anche se torna e poi sta di nuovo fermo qualche settimana, non riesce ad avere costanza".