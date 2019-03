CHINA CUP, POKER URUGUAY: IN GOL VECINO

25/03/2019

L'Uruguay ha battuto per 4-0 la Tailandia nella finale della China Cup, torneo amichevole che si è disputato a Nanning. Per la Celeste di Oscar Tabarez in gol l'interista Vecino al 6', Pereiro al 38', Stuani al 58' e Gomez all'88'. In campo fra gli altri anche lo juventino Caceres.